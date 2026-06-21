İsrail Lübnan'da saldırıları askıya aldı, ancak çekilmiyor

İsrail ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin siyasi liderliğinden Lübnan 'daki askeri operasyonları durdurma yönünde talimat aldığını bildirdi.

Açıklamada, bu talimata rağmen doğrudan tehdit olarak nitelendirilen unsurlara karşı harekete geçilmeye devam edileceği vurgulandı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçmesi konusunda hiçbir kısıtlamanın bulunmadığını ve halen de olmadığını ifade etti.

Söz konusu askeri açıklama, İsrail Kanal 12 televizyonunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın direktifleri doğrultusunda ordunun Lübnan'daki askeri operasyonlarını askıya aldığını duyurmasının beraberinde geldi.

Kanalın haberine göre alınan bu karar, İsrail güçlerinin mart ayından bu yana giriş yaptığı bölgelerden çekilmesini kapsamıyor.

Haber detayında, askıya alma talimatının İsrail siyasi liderliği ile ABD arasındaki koordinasyonun ardından verildiği aktarıldı.

Kanal 12 ayrıca, ateşkes kararına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini belirtti.

Aynı saatlerde İsrail merkezli haber sitesi Walla, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirme toplantısının ardından Lübnan'ın güneyinde ateşkes talimatı verdiğini yazdı.

Ancak Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, Hizbullah'ın yeni saldırılar düzenlemesi halinde İsrail'in buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

İsrail ordusu son günlerde Lübnan genelindeki hava saldırılarını yoğunlaştırmış, cuma ve cumartesi günleri düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafı bu saldırılarda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığını açıklamıştı.

Cumartesi günü düzenlenen hava saldırılarının ardından ordu, siyasi liderliğin direktifleri doğrultusunda ateşkes anlaşmasına bağlılığını yeniden teyit etti ve İsrail ile kuvvetlerine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme çabalarını sürdüreceğini ekledi.

NETANYAHU BAKANLARDAN TRUMP'I ELEŞTİRMEMELERİNİ TALEP ETTİ

Lübnan'daki gelişmeler sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bakanlarından ABD Başkanı Donald Trump'ı şahsen eleştirmemelerini talep ettiği iddia edildi.

İsrail haber sitesi i24NEWS'in ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun bu yönde bir talepte bulunduğu belirtildi.

Haberde, Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin İran ile Hizbullah'ı motive eden ideolojiyi yanlış anladığı, Trump'ın ise Şiilerin dilini konuşmadığı için İran rejiminin ve Hizbullah'ın yapısını kavrayamadığı öne sürüldü.

Buna göre İsrail, İran'ın ABD ile olası bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla kullanmasından endişe duyuyor.

ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından İsrailli siyasetçilerin Trump'a yönelik hoşnutsuzluğunun arttığı belirtiliyor.

Eleştirilerin yalnızca Trump ile sınırlı kalmadığı, Tel Aviv'e yönelik sert açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar uzandığı kaydedildi.

Trump, 19 Haziran'da ABD merkezli Axios haber portalına verdiği röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine değinerek, "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini eleştirerek, İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini belirtmişti.