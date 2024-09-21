İsrail, Lübnan’da yeni hedefleri bombalıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.



Lübnan kaynakları ve sosyal medya kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.



İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde akşam saatlerinde yeniden saldırı uyarı alarmları çaldı.



İSRAİL ORDUSUNDAN "ÇATIŞMALARIN GENİŞLETİLMESİ" HAZIRLIĞI



Öte yandan, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in, İsrail’in kuzeyinde konuşlandırılmış birliklerin komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı açıklandı. Kuzey komutanlığına bağlı komutanların, “bölgedeki çatışmanın genişlemesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı” belirtildi.



İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın, “hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğu” sözlerine yer verildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gün boyunca Lübnan’dan İsrail topraklarına geçen yaklaşık 90 roketin tespit edildiği, Lübnan’ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 180 noktanın hedef alındığı ve binlerce roket fırlatma namlusunun da vurulduğu belirtilmişti.

BEYRUT'TA ÜST DÜZEY İSİMLERİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 15 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ



İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in ve "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'yle birlikte 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.



Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37’ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.



Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 76'ya yükseldiğini aktarmıştı.