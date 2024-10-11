İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ateş açtı: İki yaralı

Açıklamanın devamında, bu sabah İsrail'e ait bir Merkava tankının UNIFIL'in Nakura'daki karargâhında bulunan bir gözlem kulesine doğru ateş açması ve kulenin doğrudan isabet alarak düşmesine neden olması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığı belirtildi.

"Sivil bölgeler de dâhil olmak üzere İsrail'e roketler fırlatılmaya devam etmektedir" diyen UNIFIL, "Geçtiğimiz günlerde Nakura ve diğer bölgelerde İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılara tanık olduk. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri Lübnan'da Hizbullah unsurlarıyla çatışmaya girdi. UNIFIL'in Nakura karargâhı ve yakınındaki mevziler defalarca vuruldu" ifadelerini kullandı.

"SIĞINAĞIN GİRİŞİ HEDEF ALINDI"



"Yaralanmalar neyse ki bu kez ciddi değil, ancak hastanede kalmaya devam ediyorlar" denilen açıklamada, İsrail askerlerinin ayrıca Labbouneh'deki BM mevzisi (UNP) 1-31'e de ateş açarak barış gücü askerlerinin barındığı sığınağın girişini vurduğunu ve araçlarla bir iletişim sistemine zarar verdiği kaydedildi.



"Bir IDF insansız hava aracının BM mevzisinin içinde sığınak girişine kadar uçtuğu gözlemlendi" ifadesi kullanıldı.



UNIFIL, şöyle devam etti: "Dün IDF askerleri mevzinin çevre izleme kameralarına kasıtlı olarak ateş açmış ve devre dışı bırakmıştır. Ayrıca çatışmalar başlamadan önce düzenli olarak Üçlü Toplantıların yapıldığı Ras Naqoura'daki UNP 1-32A'ya kasıtlı olarak ateş açarak ışıklandırmaya ve bir röle istasyonuna zarar verdiler."



"İNSANCIL HUKUKUN AĞIR BİR İHLÂLİ"



İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM binalarının dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatan UNIFIL, "Barış gücü askerleri Güney Lübnan'da SC yetkisi kapsamında istikrara dönüşü desteklemek üzere bulunmaktadır" dedi.



UNIFIL, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ağır bir ihlalidir. Bu konuları IDF ile birlikte takip ediyoruz."

İTALYA'DAN İSRAİL'E PROTESTO

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan'daki UNIFIL misyonuna ateş açılması nedeniyle İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı protesto ettiklerini söyledi.



Crosetto, İsrail'in UNIFIL üslerine ateş açmasının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu dile getirdi.



DIŞİŞLERİ'NDEN SALDIRIYA KINAMA



Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür" denildi.

Uluslararası toplumun, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatan Bakanlık, şunları ekledi:

"Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz."

KANADA: KABUL EDİLEMEZ

İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısına bir tepki de Kanada’dan geldi.



Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi.