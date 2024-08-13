İsrail, Lübnan'dan atılan iki insansız hava aracını önledi

Lübnan'dan İsrail’in Yukarı Celile bölgesine gönderilen iki insansız hava aracı İsrail ordusu tarafından engellendi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

İsrail, Lübnan'dan atılan iki insansız hava aracını önledi

ordusu, ’dan gönderilen iki insansız hava aracını (İHA) kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İHA'ların, İsrail’in Yukarı Celile bölgesine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, iki İHA’dan birinin İsrail hava sahasında, diğerinin Lübnan topraklarında düşürüldüğü belirtildi ve saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Misgav Am Kibbutzu’na yönelik saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Hizbullah ile İsrail arasında Mavi Hat olarak adlandırılan sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar yaklaşık 10 aydır devam ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta ve Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinden bu yana Ortadoğu'da tansiyon son zamanların en yüksek seviyesinde.

İsrail, Şükür'ü öldürdüğünü açıkladı ancak Haniye suikastını üstlenmedi. 

İsrail'e yönelik misilleme tehditleri sürerken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, örgütün ya tek başına ya da İran ile Irak, Yemen ve Suriye'deki vekillerini içeren ve "direniş ekseni" olarak adlandırılan müttefikleriyle birlikte hareket edebileceğini söyledi.

liderleri İran ve müttefiklerine bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak misilleme saldırılarından kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ancak İran, bu çağrılara, "Siyasi mantıktan yoksun" diyerek tepki gösterdi.

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