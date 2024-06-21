İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi"nin, İsrail'in kuzeyinde düşürüldüğünü bildirdi.

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Hava savunma sistemleri, İsrail hava sahasına giren şüpheli bir hava hedefini önledi.” ifadesi kullanıldı.

Hizbullah'tan veya 'daki Filistinli direniş gruplarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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