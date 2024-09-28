İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırılarının bugün de devam ettiğini söyledi.



Saldırılardan etkilenen bölgeden dumanların yükseldiği belirtildi. Lübnan güvenlik kaynakları da saldırıları doğruladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre İsrail'in güney Lübnan'ın Marjeyoun bölgesindeki Taybeh ve Deir Seryan köylerindeki sağlık tesislerini hedef alan bir dizi hava saldırısında en az 11 sağlık personeli hayatını kaybetti.



Ajans, İslami Sağlık Kurumu tarafından işletilen tesislerin vurulduğu saldırılarda 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Ayrı bir olayda ise Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, cuma gecesi geç saatlerde Beyrut'un güney banliyölerini vuran İsrail hava saldırılarında bir üyesinin öldüğünü ve bir diğerinin de ağır yaralandığını bildirdi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, İsrail pazartesi gününden bu yana Lübnan'ı hava saldırılarıyla vurarak 700'den fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Bakanlık ayrıca geçen ekim ayından bu yana Lübnan'da ölenlerin sayısının bin 540 olduğunu, buna ek olarak ülkenin güney ve doğu bölgelerinde 77 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

