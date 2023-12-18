İsrail Lübnan'ı ve Suriye'yi vurdu

İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Yarun bölgesinde İsrail’e tanksavar roketi fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği" belirtildi.
Haberde, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçağının Lübnan’daki Hizbullah’ın altyapısına saldırı düzenlediği ifade edildi.
Hizbullah, dün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.
SURİYE'YE FÜZE ATILDI
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.05'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri'nden gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda, iki asker yaralandı, hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
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