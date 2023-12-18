İsrail Lübnan'ı ve Suriye'yi vurdu

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.05'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.



Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri'nden gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda, iki asker yaralandı, hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.



İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.