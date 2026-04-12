İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Sur'un Kana beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeyi hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, 2 Mart'tan beri yoğun bombardımana tuttuğu Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığı öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli güvenlik yetkilisi, 14 Nisan Salı günü Tel Aviv ile Beyrut arasında Washington'da gerçekleştirilecek görüşmeleri hatırlattı.

Tarafların doğrudan yapacağı görüşmeler öncesinde İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığını iddia eden yetkili, bunun "taraflar arasında güveni inşa etme adımı" olarak atıldığını öne sürdü.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.