İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurdu

İsrail Ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Merkaba ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde Hizbullah’a ait askeri hedefleri vurduğunu ileri sürdü.

İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurdu

Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Merkaba bölgesindeki bir tehdidi ortadan kaldırmak için topçu atışı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah’a ait bir binanın hedef alındığına yer verilen açıklamada, “Gece saatlerinde Ayta eş-Şaab'da Hizbullah'a ait iki askeri binaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordusunun açıklamasına ilişkin Hizbullah’tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 'daki saldırılarının Hizbullah'ın askeri hedeflerini veya kadrolarını hedef aldığını iddia etse de Lübnan tarafı saldırıların çoğunun sivilleri hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

İsrail'den Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat

İsrail'den Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Berlin’de kimya fabrikasında yangın: Zehirli gaz uyarısı yapıldı

Berlin’de kimya fabrikasında yangın: Zehirli gaz uyarısı yapıldı

Hamas'tan yanıt bekleniyor: İsrail'in bir hafta içinde Refah’a saldıracağı iddia edildi

Hamas'tan yanıt bekleniyor: İsrail'in bir hafta içinde Refah’a saldıracağı iddia edildi

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

BM: Gazze'de her gün 37 çocuk annesiz kalıyor

BM: Gazze'de her gün 37 çocuk annesiz kalıyor

İsrail'den Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat

İsrail'den Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat

Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki

Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...