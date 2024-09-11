İsrail, Lübnan'ın güneyini havadan bombaladı: Kasabalarda yangın çıktı, çiftlikler zarar gördü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerindeki çeşitli noktaları 17 kez hedef aldığını söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla kasabaları arasındaki ormanlık alanları ve meyve bahçelerini hedef aldığını bildirdi. Bombardımanlar, kasabalar arasında uzanan bir yangına neden oldu.

NNA, özellikle Klayla beldesindeki çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Bint Cubeyl kenti üzerinde İsrail dronları eşzamanlı uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldeleri yönünde İsrail tarafından otomatik silahlarla yoğun atışlar yapıldı.

İsrail ordusundan dün gece yapılan sosyal medya açıklamasında, savaş uçaklarının Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) talimatlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Coya bölgesinde "Hizbullah'a ait bir silah üretim tesisine saldırdığı" belirtilmişti.

Ayrıca Nebatiyye, Mansuri ve Kefr Kella bölgelerinde örgütün komuta merkezi ve askeri binalarına da hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda 434 Hizbullah mensubu öldü.

