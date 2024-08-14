İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü vurdu.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından gerginliğin arttığı sınırında Hizbullah güçleri ile arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail güçleri, yerel saatle 11.00 sıralarında Lübnan’ın güneyinde sivillerin terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu.

Saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Bölgede İsrail saldırıları devam ederken, Hizbullah güçleri de saldırılara karşılık veriyor.

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NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

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