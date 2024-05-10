İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'a saldırısında iki kişinin öldüğü açıklandı.

Lübnan devlet medyası, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda Hizbullah'a bağlı bir kurtarma grubundan bir ilk yardım görevlisinin ve bakım çalışması yapan bir telekom teknisyeninin öldüğünü duyurdu.



Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir Risala İzci Derneği kurtarıcısı ve özel mobil servis sağlayıcısı MTC Touch'ın bakım işlerini üstlenen Power Tec'ten bir teknisyenin “İsrail'in Tayr Harfa'ya saldırısı sonucu” öldüğünü aktardı.



MTC Touch ve Ogero telekom sağlayıcısının işçilerinin iletim direklerinde bakım yaptıklarını belirten NNA, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu UNIFIL'den izin aldıklarını da belirtti.



Güney Lübnan'da kurtarma ekipleri işleten Amal hareketine bağlı Risala İzci Derneği, kurtarma ekibinin İsrail bombardımanı altındaki bir yere gittiği sırada öldürüldüğünü söyledi.



Dernekten bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada “İkinci saldırı hızla geldi ve gençlerden biri şehit oldu” ifadelerini kullandı.

"İSTASYON VURULDUĞU İÇİN İLETİŞİMİ KAYBETTİK"

MTC Touch'tan biri ise saldırının, Tayr Hayfa'da bakım çalışması yapan bir ekibi vurduğunu söyledi.



Bir kaynak, “İstasyon vurulduğu için onlarla iletişimi kaybettik” dedi.



Kaynak, “Bizim ekibimizden ve bizim için bakım işi yapan başka bir şirketten insanlar vardı ve ayrıca sağlık görevlileri de vardı” diye ekledi.



AFP'nin çetelesine göre Lübnan'da yedi aydır devam eden sınır ötesi şiddet olaylarında çoğu militan olmak üzere 79'u sivil en az 402 kişi öldürüldü.

İsrail, sınırın kendi tarafında 14 asker ve dokuz sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Askerlerden üçü bu hafta, biri de Çarşamba günü öldürüldü.



Her iki tarafta da on binlerce insan yerinden edildi.