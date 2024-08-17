İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 9 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusu Lübnan'ın Nebatiye kentine hava saldırısı düzenledi. Ordu, biri kadın ikisi çocuk 9 kişinin öldüğü ve 5 kişini yaralandığı saldırıda Hizbullah'a ait bir silah deposunun hedef alındığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 9 ölü, 5 yaralı

ordusu 'ın güneyindeki Nebatiye kentini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda biri kadın ikisi çocuk en az dokuz kişinin öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu hava saldırısında Hizbullah tarafından kullanılan bir silah deposunun hedef alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Hizbullah'ın üstlendiği bir roket saldırısında 12 çocuk ve gencin ölmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail, saldırıya Beyrut'ta üst düzey Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürerek karşılık verdi.

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran gibi Hizbullah da İsrail'e misilleme yapma sözü vermişti.

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