İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu. Dört kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında ikisi kadın olmak üzere dört kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Reuters ajansının haberine göre, Nebatiye bölgesine bağlı Arabsalim kasabası iki aşamalı İsrail saldırısına hedef oldu.

İsrail savaş uçakları, cumartesi sabahı Arabsalim kasabasında daha önce tehdit ettiği bir binayı vurdu.

İsrail güçleri ayrıca aynı kasabada tahliye tehdidi yöneltmediği başka bir yapıyı daha hedef aldı. Yerel basında çıkan haberlere göre bu saldırıda Esra Behce ve eşi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırılar kentin farklı noktalarında da sürdü. İsrail topçusu, Nebatiye yakınlarındaki Devhat Kefr Rumman bölgesini bombaladı.

Ardından savaş uçakları Yukarı Nebatiye ve çevresini hava saldırılarıyla vurdu.

Yine Kefr Rumman'da bir eve isabet eden topçu ateşi neticesinde beş kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Nebatiye kentinin kenarındaki Dar el-Muallimin çevresine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Rahibat Mahallesi ise savaş uçaklarının hedefi oldu; bombardımanda siviller yaralandı.

Cumartesi gününü pazara bağlayan gece yarısı Vadi es-Suluki ile Doğu Zevter bölgeleri hava saldırılarıyla, Devhat Kefr Rumman ise topçu atışlarıyla vuruldu.

İsrail güçleri ayrıca Mansuri kasabasında yaklaşık 17 patlama gerçekleştirdi; Meys el-Cebel ile Hula kasabaları arasındaki hatta evleri patlayıcılarla tuzaklama faaliyetini sürdürdü.

Sahadaki aktarımlar, ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun güneydeki meskun mahallere dönük saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret ediyor.

Operasyonlar kapsamında köyler ve kasabalar topçu ateşi, savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla vuruluyor; tarım arazileri yakılırken konutlar ile altyapı tesisleri patlayıcılarla yıkılıp buldozerlerle tahrip ediliyor.