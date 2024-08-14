İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 3'ü ağır 10 yaralı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü vurdu.  İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği bir başka hava saldırısında ise 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 3'ü ağır 10 yaralı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından gerginliğin arttığı sınırında Hizbullah güçleri ile arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail güçleri, yerel saatle 11.00 sıralarında Lübnan’ın güneyinde sivillerin terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu.

Saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

ART ARDA SALDIRILAR

Lübnan'ın güneyinde birt başka saldırı daha gerçekleştirildi. Saldırıda seyir halindeki motosiklet ve araçların hedef alındığı, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, yaralıların Sur kentindeki hastanelere sevk edildiklerini kaydetti.

Bölgede İsrail saldırıları devam ederken, Hizbullah güçleri de saldırılara karşılık veriyor.

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