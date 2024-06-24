İsrail, Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu


resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu - 1

Ayrıca, topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

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