İsrail, Lübnan'ın Sur kentini havadan vurdu: Dünden bu yana yedi kişi öldü

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur (Tyre) kentini havadan hedef aldı.



Lübnan resmi ajansı (NNA), İsrail ordusu'nun, tahliye uyarılarının ardından bölgeye şiddetli hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.



Saldırılarda çok sayıda binanın zarar gördüğü açıklandı.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından geniş bir alanın işaretli olduğu bir harita paylaşarak, Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddelerinde ikamet eden halka, evlerini boşaltarak Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kente dünden bu yana düzenlenen saldırılarda yedi kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 17 olarak açıklandı.

Sur, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

YERLEŞİM YERLERİ ENKAZA DÖNDÜ

Bombalamalar, UNESCO listesindeki kentin, daha önce boşaltılması emredilen bölgeler ve yenileri de dahil olmak üzere, genellikle gazetecilerin bulunduğu bir otelin kenarına kadar geniş bir alanı için verilen tahliye emrinin ardından başladı.

Bir zamanlar plaj müdavimleri, balıkçılar ve turistlerin akınına uğrayan Sur, on binlerce insanın İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalardan kaçmasıyla hayalet bir kente dönüştü.



İsrail'in hava saldırıları tüm yerleşim bloklarını enkaza çevirdi ve aileler eşyalarını arabalara yükleyip kaçmak zorunda kaldı.

"EMEL HAREKETİNİN KALESİ" İDDİASI

El Cezire'ye göre Sur hedef oldu çünkü analistler, bu kentin parlamento başkanı Nebih Berri'nin lideri olduğu Emel hareketinin kalesi olduğuna inanıyor.

Haberde, İsrail saldırısının İsrail'in müzakere eden taraflar üzerinde daha fazla baskı kurmaya yönelik bir başka girişimi olarak görüldüğü belirtildi.