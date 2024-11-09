İsrail, Lübnan'ın tarihi kentini vurdu: Yedi kişi öldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın sahil kenti Tire'ye düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az yedi kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırıda 46 kişinin de yaralandığı bildirildi.



İsrail hava kuvvetleri, dün gece ise Beyrut'un güney banliyölerine yeni hava saldırıları düzenleyerek bölgedeki binalarda hasara yol açtı.

Saldırılar, bugün erken saatlere kadar devam etti.

İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye beş, Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de altı hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ayrıca Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne de dört hava saldırısı düzenledi. Bölgede yangın çıktığı bildirildi.



İsrail'in 23 Eylül'de güney ve doğu Lübnan'ın yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla Mavi Hat'ta gerilim tırmandı.

İsrail saldırılarında Lübnan'da şimdiye kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 1,2 milyon kişi ise yerinden edildi.

İsrail 1 Ekim'de güney Lübnan'a kara harekatı başlatarak sınır köylerinde geniş çaplı yıkıma yol açtı ancak Lübnan içinde ilerleyemedi.