İsrail, Lübnan’ın tarihi liman kentini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan’da tahliye emri verdiği tarihi liman kenti Tyre’yi vurdu. En az 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.

İsrail, Lübnan’ın tarihi liman kentini vurdu

’ın güneyinde tarihi yapıların bulunduğu Tyre (Sur) kentine sabah saatlerinde tahliye emri veren ordusu, kente bir süre sonra hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binaların arasından dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun kenti en az 5 kez hedef aldığı belirtildi.

TAHLİYE EMRİ VERİLMİŞTİ

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kente tahliye çağrısında bulunarak, “Belirtilen bölgelerden hemen uzaklaşıp, kuzeye, Avali Nehri'ne doğru gitmelisiniz. Hizbullah tesislerinin ve silahlarının yakınında olan herkes hayatını tehlikeye atıyor.” ifadesini kullanmıştı.

Akdeniz kıyısında yer alan Trye, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

En az 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Mirası Listesi'nde de yer alıyor.

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