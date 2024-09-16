İsrail, Lübnan sınırında savunmayı güçlendiriyor: Yeni silahlar dağıtıldı

Hizbullah'la yaşanan çatışmaların şiddetinin tırmanmasının ardından İsrail, Lübnan sınırındaki güvenliği artırmaya başladı. Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzey topluluklarındaki 97 güvenlik ekibine yeni silahlar dağıtıldığını açıkladı.

İsrail, Lübnan sınırında savunmayı güçlendiriyor: Yeni silahlar dağıtıldı
Hizbullah, 12 Eylül'de Lübnan'dan İsrail'e roket mermisi fırlatmıştı.

ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların son haftalarda şiddetlenmesi sonrası Tel Aviv yönetimi, yeni tedbirler almaya başladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, sınırına yakın kuzey topluluklarındaki 97 güvenlik ekibine yeni ekipman ve silah dağıtıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre aralarında Kiryat Şamona ve Nahariya'nın da bulunduğu topluluklara savaş ekipmanı, tıbbi ekipman, koruyucu teçhizat ve daha fazlasını içeren kitler sağlandı.

Bakanlık ayrıca önümüzdeki haftalarda İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde bulunan toplulukların da yeniden donatılacağını ve güvenlik ekiplerinin sayısının 120'ye yükseleceğini belirtti.

İsrail'in sınır bölgelerinde yer alan topluluklardaki güvenlik birimleri için yaklaşık 13,4 milyon dolar maliyetle, yaklaşık 9 bin Arad tipi tüfek satın alacağı da açıklandı.

İsrail gazetesi Haaretz'in aktardığına göre bu adım, Savuma Bakanlığı tarafından 7 Ekim'de başlayan savaşın başında satın alınan yaklaşık 5 bin tüfeğe ek olarak hayata geçirilecek.

İsrail'de "kibbutz" adı verilen topluluklar, sınır bölgelerinde tarıma dayalı tüm mülkiyetin ortak olduğu, komün tarzı yaşayan toplulukları ifade ediyor. 

Kibbutz'ların, İsrail devletinin kuruluşunda büyük rol oynadığı biliniyor.

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