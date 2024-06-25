İsrail mahkemesi, ultra-Ortodoks Yahudi öğrencilerin askere alınmaya başlamasına hükmetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, devletin ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat fakültesi öğrencilerini askere almaya başlaması gerektiğine hükmetti.

Karar, uzun süredir devam eden askerlik muafiyetine son verirken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunu istikrarsızlaştırma riski taşıyor.

On yıllardır yürürlükte olan ve yıllar içinde giderek daha fazla sayıda kişiyi etkileyen muafiyet, ordunun Gazze'deki savaşa ve Lübnan sınırında tırmanan çatışmalara gölgesinde İsrail'de hararetli bir konu haline geldi.



Ultra-Ortodoks Haredi cemaatine sunulan muafiyetler, İsrail devletinin ilk Başbakanı David Ben-Gurion'un kendilerini dini eğitime adayabilmeleri için yaklaşık 400 öğrenciyi askerlik hizmetinden muaf tuttuğu 1948 yılına kadar uzanıyor.

Ben-Gurion bunu yaparak Holokost'ta neredeyse yok olan kutsal bilgi ve gelenekleri canlı tutmayı umuyordu.

O zamandan bu yana, hızla büyüyen topluluk, İsrail nüfusunun yüzde 13'ünden fazlasını oluşturacak şekilde genişlerken, yüksek doğum oranı nedeniyle bu oranın 40 yıl içinde yaklaşık üçte birine ulaşması bekleniyor.

Haredi toplumunun orduya katılmaya karşı direnci, birçok ailenin askerlik hizmeti nedeniyle zayıflayacağından korktuğu katı dini kimlik duygusuna dayanıyor.