İsrail Malavi'den tarım işçisi getiriyor

İsrail, çatışmaların ardından yaşadığı iş gücü kaybının bir kısmını Afrika ülkesi Malavi'den karşılamaya başladı.

İsrail Malavi'den tarım işçisi getiriyor
Hamas İsrail sonrası tarım arazilerine hasata giden İsrailli gönüllüler (AP)

Malawi24'ün haberine göre, Malavi Çalışma Bakanlığı, aralarında 'in de olduğu çok sayıda ülkeye iş gücü ihracatı programı başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işçilerin İsrail'de güvenli olarak kabul edilen yerlerde ve sadece alanlarında çalışacağı belirtilerek ilerleyen zamanda daha fazla işçinin programa katılması ve İsrail'e gönderilmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca çalışanların İsrail'deki yaşam maliyetlerinin karşılanacağı ve maaşlarının bir kısmının ülkedeki döviz varlığının güçlendirilmesi için Malavi'deki banka hesaplarına gönderileceği aktarıldı.

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Öte yandan, ulusal medyada yer alan haberde, Lilongwe'ye ulaşan bir İsrail uçağının hafta sonu 200'e yakın Malaviliyi İsrail'e taşıdığı aktarıldı.

Haberde saatte 8 dolara çalıştırılacak olan işçilerin, ülkedeki tehlikeyi kabul ederek çalışmaya razı olduklarına ilişkin bir belgeye imza atmayı da kabul ettiği ifade edildi.

İsrail ve Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların baş göstermesi sonrası binlerce Taylandlı İsrail'den tahliye edilmişti.

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