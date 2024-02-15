İsrail Meclisi, UNRWA'nın çalışmasını yasaklayan teklifi onayladı

İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören kanun tasarısının ilk oylamasında 10 ret oyuna karşılık 33 kabul oyu çıktığı belirtildi.



Tasarının, daha ileri okumalara hazırlanmaya devam edilmek üzere Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne gönderileceği ifade edilen açıklamada kanun tasarısının UNRWA'nın İsrail egemenliği altındaki bölgelerde faaliyet göstermesini yasaklamayı öngördüğü ve aynı zamanda İsrail polisini yasağın uygulanmasını sağlamakla yükümlü tuttuğu aktarıldı.



Açıklamada, "UNRWA'nın rolü yalnızca Filistinli mültecilere hizmet sunmaktır ve bu nedenle İsrail sınırları içinde herhangi bir hizmet sağlaması için hiçbir neden yoktur; zira orada Filistinli mülteciler yoktur, bunun yerine çeşitli devlet kuruluşlarından hizmet alan devletin sakinleri vardır" ifadesine yer verildi.

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UNRWA'nın İsrail nefretini kışkırtmak ve buna karşı eğitim vermek ve Yahudi nüfusuna zarar vermek için bir araç olarak kullanıldığının iddia edildiği açıklamada, UNRWA'nın Kudüs'te işlettiği okullarda Yahudi karşıtı materyaller öğretildiği ve UNRWA kurumlarının İsrail'e karşı kışkırtma için verimli bir zemin oluşturduğu savunuldu.



Genel merkezi Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde bulunan UNRWA'nın Doğu Kudüs'te çok sayıda eğitim ve sağlık kurumu bulunuyor ve şehirdeki tek kamp olan Şuafat Mülteci Kampı'nı işletiyor.



Kanun tasarısının yasalaşabilmesi için 120 üyeli İsrail Meclisi'nde toplam 3 oylamadan geçmesi gerekiyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin