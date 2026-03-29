İsrail Meclisinde İran füzeleri paniği. Milletvekilleri sığınağa gitti

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 1 ay geride kaldı.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi.

Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.

İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti.

İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



İRAN'IN ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI



İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Saldırılar sonucunda Tahran'ın bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiği açması için süre vermiş ve 10 Nisan'a kadar İran'ın enerji altyapısına saldırı yapılmayacağını açıklamıştı.



İRAN'DAN “KRALLARA HAYIR” PROTESTOLARINA DESTEK



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelinde Washington yönetimi ve Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’deki yapay zeka uzmanları, Başkan Trump’ı ülkesindeki insanların ‘Krallara Hayır’ protestolarına katıldığı gerçeğinden haberdar etmeli. Amerikan halkı ‘önce İsrail’ politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular." ifadelerini kullandı.



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD genelinde Başkan Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına destek verdi. 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'ne değinen Galibaf, Washington yönetiminin dış politikalarından memnun olmayan göstericilere yönelik, "47 yıl önce başlattığımız partiye hoş geldiniz. Krallara hayır. İran halkı bu mesajı takdir ediyor." dedi.

VURULAN ABD UÇAKLARININ GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI



İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne cuma günü düzenlediği füze saldırısında 5'i ağır 15 ABD askeri yaralanmış, ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları zarar görmüştü.



Vurulan Awacs'a ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın büyük hasar aldığı görülüyor. Görüntülerde, kullanılamaz hale gelen uçağın arka kısmı ile kanatlarının ciddi şekilde hasar aldığı dikkat çekti.



Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan askerlerinin üs saldırıya uğradığı sırada vurulan bir binanın içinde olduğunu yazdı. Saldırıda üste konuşlanmış çok sayıda havadan yakıt ikmal uçağı ile E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının hasar gördüğü belirtildi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait yakıt ikmal ve hava destek filosunun füze ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.