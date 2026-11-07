İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibi Ayzenkot'a verildi

İsrail 'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde sandıktan çıkan koalisyon belirsizliği çözülmeye çalışılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi.



İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un, Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Herzog'un yaptığı istişare toplantılarında, seçimler sonucunda İsrail Meclisi'ne girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'sinin hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a verme tavsiyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

Buna karşın mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu 'nun 46 milletvekilinin desteğini alabildiği, Netanyahu'nun son koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin ise 7 milletvekiliyle kimseyi önermemeyi tercih ettiği aktarıldı.

28 GÜN SÜRESİ VAR

Herzog'un, hükümet kurma yetkisi verme niyetini Eisenkot'a bildirdiği belirtilen açıklamada, "Temel Yasa" uyarınca Eisenkot'un yetkiyi aldıktan sonra hükümet kurabilmek için 28 gün süreye sahip olacağı, ihtiyaç olması halinde kendisine 14 gün ek süre verileceği ifade edildi.

İSRAİL'DE SANDIKTAN KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ ÇIKMIŞTI

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.