İsrail medyası: Netanyahu, Miami'deki oğluna koruma desteği istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle harekete geçti. Başbakanın, Miami'de yaşayan oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının güçlendirilmesini talep ettiği bildirildi.

İsrail medyası: Netanyahu, Miami'deki oğluna koruma desteği istedi

, İran'ın olası misilleme saldırırsına karşı alarmda.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Miami'de yaşayan oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının güçlendirilmesini talep ettiği bildirildi.

Habere göre, Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, geçtiğimiz günlerde Yair'in çevresindeki güvenlik yoğunluğunun incelenmesi talebiyle Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvurdu.

İran ve ajanlarının Tahran'da Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli kişiler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Danışma Komitesi, yalnızca içgüdülere güvenilemeyeceğini ve güvenlik sıkılaştırmasını gerekli kılacak istihbarat bulgularını talep etti.

Walla'ya göre Nisan 2023'ten bu yana Şin Bet koruması altında Miami'de yaşayan Yair Netanyahu'nun, yıllık yaşam maliyeti 2,5 milyon şekel (680 bin dolar).

Hamas lideri Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu söylüyor.

Ancak İsrail, suikastı doğrudan üstlenen bir açıklama yapmadı.

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