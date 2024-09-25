İsrail medyasına göre esir takası müzakereleri çıkmaza girdi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, General Alon'un Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüşme yaparak onlara müzakerelerin "çıkmaza girdiği" bilgisini iletti.



Şu anda herhangi bir anlaşmanın olmadığını söyleyen Alon, taraflar arasında “çok büyük boşlukların olduğunu” vurguladı.



Görüşme sırasında esirlerin ailelerinden bir temsilcinin, "anlaşmaya varmak için bir zaman çerçevesi belirleyebilir misiniz?" sorusuna Alon, "Yapamam." yanıtını verdi.



Bubun üzerine esirlerin ailelerinden başka bir temsilci, "Belirli bir takvim yoksa, bu da kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin gölgesinde dört ay daha anlaşma olmayacağı anlamına geliyor" diye konuştu.



Mısır ve Katar'ın ara buluculuğu ve ABD'nin desteğiyle, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için aylardan beri dolaylı müzakereler yürütülüyor.



İsrail cezaevlerinde en az 9 bin 500 Filistinli bulunurken Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.



Hamas, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik rastgele saldırılarında onlarca İsrailli esirin öldürüldüğünü duyurdu.