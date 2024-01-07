İsrail medyasından 7 Ekim iddiası: İstihbarat orduyu "Aksa Tufanı" öncesi 4 defa uyarmış

The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, "Hamas saldırısı" olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.



Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, "Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı" iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.



İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım." ifadesi aktarıldı.



Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.

BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsrail'de 2016 yılında hükümete, Hamas'ın bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bir belge sunulduğu ancak o dönemde bunun ciddiye almadığı iddia edilmişti.



İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberinde, belgede profesyonel güçlerin İsrail topraklarına sızması, Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin ele geçirilmesi ve orada bulunanların rehin alınması da dahil "Hamas'ın niyetlerinin ayrıntılarıyla anlatıldığı" ifade edildi.



"Çok gizli" olarak sınıflandırılan belgede, ana hedefin "2022 yılına kadar İsrail'in yok edilmesi ve tüm Filistin topraklarının kurtarılması" olduğu kaydedildi.