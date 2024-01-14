İsrail medyasından iddia: Savunma Bakanı Gallant, Savaş Kabinesi toplantısını terk etti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi.



Özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.



İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı.



The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı.



İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.