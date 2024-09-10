İsrail medyasından yeni iddia: Gazze'de İsrailli 3 esir 9 ay önceki ordu saldırısında öldü

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin İsrail ordusunun bombardımanı sonucu öldükleri ve Aralık 2023'te cesetlerine ulaşıldığı öne sürüldü.



Söz konusu İsrailli esirlerden ikisinin Ron Sherman ve Nick Beiser isimli askerler, üçüncü esirin ise Elia Toledano isimli vatandaş olduğuna işaret edildi.



Gazze'deki Kuzey Tümeni komutanı Ahmed el-Gandur'un öldürüldüğü saldırıda yanında 3 esirin de olduğunu gösteren patoloji sonuçlarının ocak ayında ailelerine teslim edildiği ancak ordunun, ölüm nedenlerinin boğulma mı yoksa zehirlenme mi olduğunun belirlenemediğini iddia ettiği, ailelerin talebi üzerine yapılan ek incelemeler sonucu esirlerin İsrail saldırısında öldüğünün netleştiği, ağustos ayında da ordudan temsilcilerin, esirlerin ailelerine gidip bu sonuçları ilettiği dile getirildi.



Ordunun olayla ilgili ayrıntıları şubat ayından bu yana bilmesine rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey kişilerin bunu kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği aktarıldı.



İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Kanal 12 Televizyonunun "Halevi'nin gerçeği gizlediği" şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.



Hagari, ordunun, esirlerin nasıl öldüğüyle ilgili soruşturmayı ilerleyen günlerde tamamlayacağını kaydetti.



İsrail ordusu, 14 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 3 esirin cansız bedenine ulaşıldığını ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.