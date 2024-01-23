İsrail Merkez Bankası: Gazze'deki saldırıların maliyeti 67,6 milyar dolara ulaşacak

İsrail Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Yaron, dün Meclis Finans Komitesine bilgi verdi.



Yaron, "tazminat ve savaşla ilgili diğer sivil harcamalar dahil olmak üzere 2023-2025 yılları için doğrudan savaş harcamalarının 255 milyar şekele ulaşacağı" tahmininde bulundu.



İsrail'in savaşta olduğunu dile getiren Yaron, "Finansal olarak iyi durumdayız. İsrail, önceki güvenlik olaylarından çıkış konusunda iyi bir deneyime sahip." diye konuştu.



İsrail Merkez Bankası verileri 2024'te ekonomik büyümenin IMF'nin beklentileriyle aynı şekilde yüzde 3,4 olacağını gösterirken, Gazze'ye yönelik savaş sonrası bu yıl büyümenin yüzde 0,4 şeklinde revize edilmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin