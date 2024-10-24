İsrail misillemesinde yeni iddia: "Plan sızdı, saldırı ertelendi"

İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin bir Telegram hesabında sızdırılmasının yankıları sürüyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail’in İran’a misilleme saldırısına ilişkin hazırlıkları içeren belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İsrail'in askeri faaliyetlerine ilişkin uydu görüntülerinin analizini içeren söz konusu gizli belgelerin sızdırıldığı mı yoksa bilgisayar korsanları tarafından mı ele geçirildiği bilinmezken, İsrail’in İran’a yönelik misilleme saldırısını ertelemek zorunda kaldığı iddia edildi.

"İRAN SALDIRIYI ÇÖZEBİLİR"

İngiltere merkezli The Times gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, sızdırılan belgelerde muhtemel hedeflerin isimleri verilmemiş olsa da verilen ayrıntıların İran’ın belirli saldırı modellerini anlamasına yardımcı olabileceği kaydedildi.

İsrail'in alternatif bir plan geliştirdiği ancak planı uygulamadan önce saldırılarını sürdürdüğü kaydedilen haberde, “Belgelerin sızdırılması bazı stratejilerin değiştirilmesi ihtiyacı nedeniyle saldırıyı geciktirdi. Bir misilleme olacak ama bu olması gerekenden daha uzun sürdü.” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırı planlarını değerlendiren ABD'ye ait gizli istihbarat belgeleri, 18 Ekim’de sosyal medya üzerinden yayılmıştı.