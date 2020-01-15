İsrail, Mısır'a doğalgaz ihracatına başladı

İsrail Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle İsrail doğalgazının Mısır'a gönderilmeye başlandığı, bu adımın her iki ülkenin de ekonomik çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, İsrail'den giden gazın bir kısmının Mısır'da sıvılaştırılarak, Avrupa'ya da ihraç edileceği ifade edildi.



İsrail, 1 Ocak'ta da Akdeniz'deki doğalgaz sahalarından Leviathan'dan çıkan gazı, Ürdün'e ihraç etmeye başlamıştı.



İsrail’e ait Leviathan ve Tamar doğalgaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran şirketler ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2019’da yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 15 yıl boyunca 19,5 milyar dolar değerindeki 85 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.

