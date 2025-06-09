İsrail müdahaleye hazırlanıyor: Botlar geminin etrafını sardı

İtalya'dan abluka altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinin İsrail botları tarafından çevresinin sarıldığı belirtiliyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtildi. BM'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedildi.

Gemide 2'si Türk 12 aktivist bulunuyor.

İSRAİLLİ BAKAN TEHDİT ETMİŞTİ



Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.



İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.