İsrail muhalafet lideri Gantz: 7 Ekim'de İsrail'e geçen her Gazzeli ölmeyi hak etti

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Başkanı Benny Gantz, 7 Ekim'i İsrail tarihinin en büyük felaketi olarak nitelendirdi. Gantz, "7 Ekim'de İsrail'e geçen her Gazzeli'nin ölmeyi hak ettiğini" söyledi.

İsrail muhalafet lideri Gantz: 7 Ekim'de İsrail'e geçen her Gazzeli ölmeyi hak etti

'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Gantz, Hamas'ın saldırısı sırasında sınırı geçen silahsız bir Filistinliyi öldürdüğünden şüphelenilen üç İsrailli hakkında açılan soruşturmanın ardından konuştu.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre bugün yaptığı açıklamada, "(7 Ekim'de) İsrail'e geçen her Gazzeli ölmeyi hak etti" dedi.

"7 Ekim İsrail tarihinin en büyük felaketiydi" diyen Gantz, "O gün birçok kahraman ortaya çıktı. Askerler, güvenlik birimleri, polis memurları ve siviller, cesurca savaştılar ve birçoğu savaşta öldü" ifadelerini kullandı.

Gantz, polisin yasadışı öldürme iddiasıyla ilgili elindeki kanıtları görmediğini ve "kolluk kuvvetlerine güvendiğini" ancak aynı zamanda İsrail'e geçen tüm Filistinlilerin "açık ve acil bir tehlike" olduğunu da sözlerine ekledi.

Benny Gantz, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Unutmamalıyız ki bölgede çok sayıda silah vardı ve bazı siviller de İsraillileri kaçıran şoförler olarak görev yapıyordu. Bu kaos, sürpriz ve saatlerce süren gerilla savaşı durumunda, asker, polis ya da sivil olsun, savaşanları desteklemeli ve onlara tam destek vermeliyiz."

Gantz, geçen ay Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Hamas'a karşı yürütülen savaşta başarısız olmakla suçlayarak savaş kabinesinden istifa etmişti.

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