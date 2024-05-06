İsrail muhalefet lideri Lapid: “İsrail hükümeti esirleri terk etti”

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki esirlere ilişkin tutumunu eleştirerek, “İsrail hükümeti esirleri terk etti” dedi.

İsrail muhalefet lideri Lapid: “İsrail hükümeti esirleri terk etti”

muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerine devam ediyor.

Netanyahu hükümetinin Şeridi’ndeki esirlere ilişkin tutumunu hedef alan Lapid, Netanyahu ve bakanlara esirler hakkında duyurularına, tehditlerine, sorumsuz açıklamalarına ve siyasi hesaplarına son vermeleri çağrısında bulunarak, “Siz tamamen çıldırdınız mı? İsrail devletinde bu çılgınlığı durduracak sorumlu bir yetişkin yok” dedi.

Yetkililerin esir takası anlaşması hakkında yaptığı açıklamaları utanç verici bir küçümseme ve müzakerelerin kötü yönetilmesi olarak nitelendiren Lapid, “İsrail hükümeti esirleri terk etti. İsrail hükümeti onları eve geri getirmek için her şeyi ama her şeyi yapmalı” dedi.

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