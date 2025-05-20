İsrail muhalefet partisi lideri: Ordu, çocukları hobi olarak öldürüyor

İsrail'de muhalefetteki Demokrat Parti lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, İsrail medyasına konuştu. Golan, İsrail'in Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü söyleyerek hükümeti ve Gazze'deki savaşı sert bir dille kınadı.

Golan, "İsrail, aklı başında bir ülke gibi davranmaya geri dönmezse Güney Afrika gibi dışlanmış bir devlet olma yolunda ilerleyecek. Aklı başında bir ülke sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak bebek öldürmez, halkı yerinden etmeyi kendine görev edinmez. Bu hükümet, ahlakı olmayan ve kriz zamanında bir ülkeyi yönetme becerisi olmayan intikamcı tiplerle dolu. Bu, varlığımızı tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.



Golan'ın açıklaması, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere tüm siyasi kanatlardan tepki gördü.

GOLAN'DAN GERİ ADIM



İsrail Meclisi'nde sandalyesi bulunmayan Demokratlar Partisi'nin Lideri Golan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamalara gelen tepkiler üzerine ifadelerine izah getirdi.



Golan, sosyal medya paylaşımında "İsrail askerleri kahraman, hükümet bakanları yozlaşmış. İsrail ordusu etik, halk doğru yolda ama hükümet çarpık. Savaş bitmeli, esirler geri getirilmeli, İsrail rehabilite edilmeli." ifadelerini kullandı.