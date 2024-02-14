İsrail muhalefetinden hükümete "Kahire" tepkisi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, Kahire'deki ateşkes görüşmeleri üzerinden tepki gösterdi.



Mossad dün, Mısır'ın başkentinde CIA, Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'de yeni bir geçici ateşkes görüşmesi yapmış, toplantıdan sonuç çıkmamıştı.



Lapid, İsrailli heyeti sadece dinleyici" pozisyonunda olmakla eleştirdi.



Sosyal medyadan açıklama yapan ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.



Lapid ayrıca ismini açıklamadığı bazı dış tarafların, "Hamas tünellerinden İsrailli esirlerin kurtarılması için kendilerinden daha fazla çaba harcadığını" söyledi.



"GÜVENLİK TEŞKİLATI İLE GERGİNLİK YAŞANDI"



Öte yandan İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yayınlanan haberde, Kahire'deki İsrail heyetinde yer alacak isimlere ilişkin güvenlik teşkilatı ile siyasi liderlik arasında gerilim çıktığı belirtildi.



Kanala konuşan siyasi bir kaynak, Başbakan Netanyahu'nun Dış Politika Danışmanı Ophir Falk'ı heyete kattığını ve bu şekilde Netanyahu'nun müzakerelerde istihbarat direktörlerinin üzerinde denetim sağlamak istediğini söyledi.



Söz konusu kaynak, İsrail heyetinin Kahire'ye eli boş gittiğini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine nezaketen bu görüşmelere katıldığını" öne sürdü.

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