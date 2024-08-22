İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya istifa çağrısı

Ana muhalefet lideri ve eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki Filistinli grupların saldırısının, kendisinin hükümeti döneminde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savundu.



İsrailli siyasetçi, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu 7 Ekim saldırısı döneminde görevde olan siyasi ve askeri yetkilileri istifaya çağırdı.



İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Gadi Eisenkot da 7 Ekim saldırısı sırasındaki yetkililerin istifa etmesi çağrısını tekrarladı.

"TÜM KOMUTANLAR İSTİFA ETMELİ"



İsrail Ordu Radyosundaki açıklamasında Eisenkot, "savaş durumu sakinleştiğinde, Netanyahu'nun istifa zamanına bakılmaksızın tüm komutanların istifa etmesi gerektiğini" ifade etti.



Eisenkot, Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda anlaşmaya varılana kadar Gazze'de ateşkes karşılığında esir takasına ilişkin anlaşmaya varılmasının ertelenmesini "hata" olarak değerlendirdi.