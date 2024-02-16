İsrail, Nasır Hastanesi'nde kontrolü  ele geçirdi: Hastaların ölüm riski var

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır hastaneside kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Elektrikler tamamen kesildiği için yoğun bakımda 6, çocuk kreşinde 3 hastanın ölüm ihtimalinden endişe ediyoruz" denildi.



Bakanlık daha önceki açıklamasında, dört hastanın oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğünü duyurdu.

"Kompleksin jeneratörleri durdu ve elektrik kesildi," diyen bakanlık, yoğun bakımdaki diğer altı hastanın ve güneydeki Han Yunus kentindeki Nasser hastanesindeki bir kreşte bulunan üç çocuğun akıbeti konusunda endişelerini dile getirdi.



Açıklamada, "Kompleksin şu anda tam kontrol altında olduğunu göz önünde bulundurarak, hastaların ve personelin hayatından İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz" denildi.

