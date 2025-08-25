İsrail Nasır Hastanesi'ni vurdu! 5'i gazeteci 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'nin güneyinde işlevsel halde bulunan tek gazete olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda aralarında Reuters, Associated Press ve El Cezire'den 5 gazeteci de dahil olmak üzere en az 20 kişi öldü. En az 50 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öldürülen gazetecilerden birinin Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.

Yetkililer, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el

el Mesri'nin saldırıda hayatını kaybettiğini, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını belirtti.



ABD merkezli NBC'den Moaz Ebu Taha ve El Cezire foto muhabiri Muhammed Salama'nın ile Filistin TV'den Ahmed Ebu Aziz'in öldürülen gazeteciler arasında yer aldığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİ DOKTOR SALDIRI ANINI ANLATTTI

İsrail'in vurduğu Nasır Hastanesi'nden doktor Sabır el-Esmer, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Hastanedeki herkes gibi ekipman ve ilaç eksikliği ile işimizi yapıyorduk. Bu esnada büyük saldırı geldi" dedi. Doktor Esmer, saldırının hastane içindeki öğrencileri, doktorları ve gazetecileri vurduğunu belirtti.



Operasyon odasının, özellikle sabah saatlerinde öğrenci, hasta, doktor ve hemşirelerle dolu olduğunu söyleyen Esmer, "Öğrenciler ders alıyordu, gazeteciler de Gazze'deki hastanelerde neler olduğunu rapor etmek için hazırlanıyorlardı" diye anlattı.

Filistinli doktor, saldırının hastaları da travmatize ettiğini, korkudan kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.