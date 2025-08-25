İsrail Nasır Hastanesi'ni vurdu! 5'i gazeteci 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail Reuters, Associated Press ve El Cezire için çalışan gazetecileri katletti. Filistinli doktor Esmer, saldırı anını ve öncesini anlattı.
İsrail, Gazze'nin güneyinde işlevsel halde bulunan tek gazete olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda aralarında Reuters, Associated Press ve El Cezire'den 5 gazeteci de dahil olmak üzere en az 20 kişi öldü. En az 50 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öldürülen gazetecilerden birinin Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.
Yetkililer, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el
el Mesri'nin saldırıda hayatını kaybettiğini, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını belirtti.
ABD merkezli NBC'den Moaz Ebu Taha ve El Cezire foto muhabiri Muhammed Salama'nın ile Filistin TV'den Ahmed Ebu Aziz'in öldürülen gazeteciler arasında yer aldığı kaydedildi.
FİLİSTİNLİ DOKTOR SALDIRI ANINI ANLATTTI
İsrail'in vurduğu Nasır Hastanesi'nden doktor Sabır el-Esmer, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Hastanedeki herkes gibi ekipman ve ilaç eksikliği ile işimizi yapıyorduk. Bu esnada büyük saldırı geldi" dedi. Doktor Esmer, saldırının hastane içindeki öğrencileri, doktorları ve gazetecileri vurduğunu belirtti.
Operasyon odasının, özellikle sabah saatlerinde öğrenci, hasta, doktor ve hemşirelerle dolu olduğunu söyleyen Esmer, "Öğrenciler ders alıyordu, gazeteciler de Gazze'deki hastanelerde neler olduğunu rapor etmek için hazırlanıyorlardı" diye anlattı.
Filistinli doktor, saldırının hastaları da travmatize ettiğini, korkudan kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 244'E YÜKSELDİ
Gazze Hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu son saldırıyla birlikte İsrail'in katlettiği gazeteci sayısı 244'e çıktı.
Açıklamada, "İsrail işgalinin, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde bir basın görevi için bulunan bir grup gazeteciyi bombalayarak işlediği korkunç suçla gazeteci meslektaşlarımız şehit edildi" denildi.
Hükümetin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "İsrail işgalini, Amerikan yönetimini ve Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi soykırım suçuna katılan ülkeleri, bu iğrenç ve acımasız suçları işlemekten tamamen sorumlu tutuyoruz.”
"DAHA NE KADARINA TANIKLIK ETMEMİZ GEREKİYOR?"
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.
Albanese, paylaşımında, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" diye yazdı.
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani de "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli" ifadelerini kullandı.
İSRAİL ORDUSU: SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ
İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Nasır Hastanesi bölgesini vurduğunu doğruladı.
Ordu, olayla ilgisi olmayan kişilere zarar vermiş olmaktan üzüntü duyduğunu ve gazetecileri hedef almadığını iddia etti. Genelkurmay başkanının olayla ilgili en kısa sürede ön soruşturma başlatacağı bildirildi.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ: İSRAİL SAVAŞ SUÇLARINA YENİSİNİ EKLEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklama ile İsrail saldırısına tepki gösterdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı" ifadelerini kullandı.
İTALYA İSPANYA'DAN KINAMA
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, saldırının ardından bölgedeki basın çalışanlarının güvenliğinin sağlanması konusunda Tel Aviv'e çağrıda bulundu.
İspanya da saldırıyı uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.
MEDYA KURULUŞLARI: BU KORKUNÇ SUÇU KINIYORUZ
Basın kuruluşları, bünyelerinde çalışan gazetecilerin öldürülmesine yönelik açıklamalar yaptı.
El Cezire'den yapılan açıklamada, “El Cezire Medya Ağı, İsrail işgal güçlerinin, gerçeği susturmak için sistematik bir kampanya kapsamında gazetecileri doğrudan hedef alarak öldürdüğü bu korkunç suçu en şiddetli şekilde kınıyor” denildi.
Amerikan Associated Press de savaşın başlangıcından bu yana ajans için serbest olarak çalışan 33 yaşındaki görsel gazeteci Meryem Dakka'nın ölümünü öğrenince “şok ve üzüntü duyduğunu” belirten bir açıklama yaptı.
Öte yandan Reuters sözcüsü, “Bugün Gazze'deki Nasser hastanesine düzenlenen İsrail saldırısında Reuters muhabiri Hüsam el Mesri'nin öldüğünü ve bir başka muhabirimiz Hatim Halid'in yaralandığını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Sözcü açıklamasında, “Acilen daha fazla bilgi arıyoruz ve Gazze ve İsrail yetkililerinden Hatim'e acil tıbbi yardım sağlanması için yardım talep ettik” diye ekledi.
Filistin Gazeteciler Sendikası da Moaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz'in ölümünü doğruladı. AFP'nin bildirdiğine göre Ebu Taha, bazı Filistinli ve uluslararası medya kuruluşlarıyla çalışmıştı.
