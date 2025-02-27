İsrail, Nasrallah'ın cenaze törenine saldırı planı yapmış: "Katılanların bir kısmının ölmesiyle sonuçlanacak"

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, Halevi’nin askeri öğrencilere yaptığı bir konuşmanın görüntülerini yayımladı.



Halevi, konuşmasında "Nasrallah'ın cenazesine katılanların bir kısmının ölmesiyle sonuçlanacak." bir hava saldırısı düzenlemeyi düşündüklerine işaret etti.



Cenaze töreni düzenlendiği gün arabasında özel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Halevi, görüşmenin Nasrallah’ın cenazesi hakkında olduğunu ve bu kararı değerlendirdiklerini söyledi.



Konuşma yaptığı askeri öğrencilerden görüşmenin içeriğini tahmin etmelerini isteyen Halevi, öğrencilerden cenazeye saldırı cevabını almasının ardından "Anlıyorsunuz, kim destekler?" ifadesini kullandı.



Bu durumun İsrail ordusunun kararlarının ciddiyetini gösterdiğini savunan Halevi, Nasrallah'ın cenaze töreninde İsrail savaş uçaklarının Beyrut semalarında uçtuğunu hatırlattı.