İsrail: Nasrallah'ın halefini öldürdük

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Seyfettin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.

Açıklamada, aynı saldırıda Hisbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Hazima'nın da öldürüldüğü aktarılarak, saldırı sırasında aralarında üst düzey Hizbullah komutanların da bulunduğu 25'ten fazla Hizbullah üyesinin karargahta bulunduğu ifade edildi.

Hizbullah, Safiyuddin hakkında henüz açıklama yapmadı. Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Dahiye'de İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından Haşim Seyfettin'in adı liderlik için öne çıkıyordu.