İsrail Nuseyrat kampındaki okulu vurdu: 17 ölü, 32 yaralı
İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampında bulunan bir okula düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğü açıklandı. Nuseyrat Şehitleri Okulu, yerinden edilenlerin sığındığı bir bina.
İsrail, Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampında bulunan Nuseyrat Şehitleri Okulu'nu hedef aldı.
Sağlık görevlileri, yerinden edilenlerin sığındığı binaya düzenlenen saldırı sonucu 17 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişinin yaralandığını bildirdi.
Öte yandan Filistinli kurtarma görevlileri, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail saldırılarında, 19 günde 770'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki yaklaşık 25 kasabadan yerleşim alanlarındaki hareketleri azaltmalarını, toplanmalardan kaçınmalarını ve korunan bölgelere yakın durmalarını istedi.
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