İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: 25 ölü, 40 yaralı

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri vurmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: 25 ölü, 40 yaralı

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen ’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren , katliamlarına bir yenisini daha ekledi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Yaralıların Gazze'deki El-Avda Hastanesi ve El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

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