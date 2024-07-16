İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait okula düzenlediği saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

, Şeridi’nde güvenli bölgeler dahil tüm noktaları hedef alıyor. Sivillerin sığındığı noktalara yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde, tepkilere aldırış etmeden devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait Al Razi Okulu’na düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 73 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

GAZZE’NİN GÜNEYİNDE VE MERKEZİNDE 57 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni vergi düzenlemesi ile neler geliyor?

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...