İsrail on binlerce silah satın almaya hazırlanıyor

İsrail'in on binlerce silah alımı için ihale düzenleyeceği açıklandı.



Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.



Silahlı Kuvvetler Planlama Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek milyonlarca şekellik ihalenin, Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerden silah satın almak için gerçekleştirdiği en büyük ihale olduğu vurgulandı.



İhalenin, İsrail ordusunun silah stoğunu yenileme ve artırma gereksinimi doğrultusunda açılacağına değinilen açıklamada, ABD'den de silah alımının devam edeceği aktarıldı.



İsrail, ABD'den büyük askeri destek alıyor. ABD Başkanı Joed Biden, Aralık 2023'te Yahudi bayramı Hanuka vesilesiyle Beyaz Saray'da düzenlenen kutlama sırasında, "İsrail, Hamas'tan kurtuluncaya kadar Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunmayı sürdüreceklerini" söylemişti.

