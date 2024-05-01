İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

İsrail Ordu Radyosu, ABD hava savunma sistemlerinin, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e attığı balistik füzeleri önlemede büyük ölçüde başarısız olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

Ordu Radyonun haberinde, savunma sistemlerinin, ’ın İsrail’e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği an çalıştığı ancak büyük ölçüde başarısız kaldığı vurgulandı.

Haberde, denizden atılan 8 balistik füzeden sadece 2’sinin ABD savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu söz konusu bilginin kaynağına ve konuya dair detaya yer vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

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İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

, 'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini iddia ederek, güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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