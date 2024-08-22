İsrail ordusu, 14 saat süren baskının ardından Tulkerim'den çekildi

İsrail ordusu, 14 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden çekildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan baskında 3 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, 14 saat süren baskının ardından Tulkerim'den çekildi
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ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan baskında 3 Filistinli öldürüldü.

Buldozerlerle su ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden, elektrik direklerini söken, kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar veren İsrail ordusu 14 saat süren baskının ardından altyapıya büyük zarar vererek kentten çekildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenlemiş, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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