İsrail ordusu 20 bin öğrenciyi öldürdü

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatında kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin sayısını açıkladı.



Bakanlık, İsrail ordusunun, Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 20 bin 58 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 139 öğrencinin yaralandığı bildirildi.



Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen öğretmen ve idarecilerin sayısı ise bin 37 olarak açıklandı. Yaralanan öğretmen sayısı da 4 bin 740 olarak belirtildi.

Ayrıca Batı Şeria'da 228'den fazla eğitimcinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Gazze'de İsrail saldırılarında toplam 30 okulun, öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte tamamen kayıtlardan silindiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de 179 devlet okulu ve 63 üniversite binası tamamen yıkıldı. Ayrıca 118 devlet okulu ve 100'den fazla UNRWA'ya ait okul bombalanıp tahrip edildi."

İsrail'in Batı Şeria'da ise El Halil'in güneyindeki Yatta bölgesinde Amira İlköğretim okulu ile Tubas kentindeki Akabe İlköğretim okulunu yıktığı, 8 üniversite binasına defalarca baskın ve sabotaj eylemleri gerçekleştirildiği ifade edildi.